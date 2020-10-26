شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقرر إقالة تشاتشيتش وإيهاب جلال مرشح لخلافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة نادى بيراميدز على إقالة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعد خسارة لقب الكونفدرالية الأفريقية، وهو الأمر الذى كان للمدرب الكرواتى نصيب الأسد فى حدوثه، وترى إدارة بيراميدز أن وجود مدرب جيد على رأس الجهاز الفنى كان سيضمن فوز الفريق بالبطولة، خاصة فى ظل توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية.

وتلقت إدارة بيراميدز ترشيحاً بتعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق بداية من الموسم الجديد، إلا أن إدارة النادى الإماراتية مازالت تدرس الملف بشكل دقيق فى ظل وجود تيار يرغب فى اسناد المسئولية لمدير فنى أجنبى صاحب اسم كبير فى أوروبا، خاصة بعد التعاقد مع العديد من النجوم بداية من الموسم الجديد، وعلى رأسهم رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامى.

وخسر بيراميدز لقب الكونفدرالية الأفريقية بعدما هُزم من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.

ونال بيراميدز التحية والثناء من الجميع، ليس فى مصر فقط ولكن فى القارة السمراء بأكملها، خاصة أنها المرة الأولى التى يُشارك فريق فى الكونفيدرالية ويصعد لنهائى البطولة وكان على بُعد خطوة واحدة من تحقيق اللقب لكن سوء الحظ وكذلك الأخطاء التحيكيمة للكاميرونى اليوم نيانت، كل هذا ساهم فى ضياع بطولة الكونفديرالية من كتيبة الفريق السماوى.