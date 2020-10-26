شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمود البنا فى مباريات الإسماعيلي قبل موقعة الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل على تاريخ اللقاءات التى أدارها الحكم محمود البنا للإسماعيليى والذى تم تكليفه من لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى بإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، فى الجولة 34 من الدوري المصري.
ويعاون البنا كل من سمير جمال مساعد أول وهانى عبد الفتاح مساعد ثانٍ، وهانى أمين حكم رابع، ومحمود سلامة حكم فيديو، وأحمد حمدى مساعد حكم فيديو.
فى لغة الأرقام، قاد البنا الدراويش تحكيميا من قبل فى 19 مباراة، وخلالها حقق الانتصار فى 6 لقاءات، وتعادل فى 10 وتلقى الخسارة فى 3 مباريات.
وخاض الإسماعيلى مواجهة وحيدة مع البنا هذا الموسم كانت أمام الأهلي وانتهت بخسارة الدراويش.
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