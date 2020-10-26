شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمود البنا فى مباريات الإسماعيلي قبل موقعة الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل على تاريخ اللقاءات التى أدارها الحكم محمود البنا للإسماعيليى والذى تم تكليفه من لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى بإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، فى الجولة 34 من الدوري المصري.

ويعاون البنا كل من سمير جمال مساعد أول وهانى عبد الفتاح مساعد ثانٍ، وهانى أمين حكم رابع، ومحمود سلامة حكم فيديو، وأحمد حمدى مساعد حكم فيديو.

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فى لغة الأرقام، قاد البنا الدراويش تحكيميا من قبل فى 19 مباراة، وخلالها حقق الانتصار فى 6 لقاءات، وتعادل فى 10 وتلقى الخسارة فى 3 مباريات.

وخاض الإسماعيلى مواجهة وحيدة مع البنا هذا الموسم كانت أمام الأهلي وانتهت بخسارة الدراويش.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالها الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالها الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلها، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.