شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسام عاشور الباحث عن التألق والأرقام القياسية على شط الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل حسام عاشور قائد الأهلى السابق المنضم حديثا لصفوف نادى الإتحاد السكندرى تحديا جديدا على شط الإسكندرية ، حيث يرغب بقوة فى نجاح تجربته فى صفوف زعيم الثغر ليؤكد أنه لا يزوال قادرا على العطاء فى الملاعب ، بعد الحديث حول إعتزاله طوال الفترة الماضية بعد توتر علاقته بالنادى الأهلى .

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى حسم انتقال حسام عاشور لاعب الوسط المدافع والنادى الأهلى السابق لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لمدة موسمين إعتباراً من الموسم الرياضى 2020-2021 ، و وقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الاتحاد السكندري في صفقة أنتقال حر بحضور حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى للفريق .

حسام عاشور "مسمار منتصف الملعب" الأكثر تتويجًا بالأهلي بواقع 34 بطولة ما بين محلية وأخرى قارية جعلته في القائمة الذهبية في تاريخ الأهلي وسيظل يذكر دائمًا كنسر من نسور القلعة الحمراء.

حقق حسام عاشور الدوري المصري الممتاز مع الأهلي، 12 بطولة، مواسم 2004 – 2005 حتى 2010 – 2011 "7 مواسم متتالية"، وموسم 2013 – 2014 ، ومواسم 2015 – 2016 حتى 2018 – 2019 "4مواسم متتالية".

حقق مسمار الأهلي 3 بطولات من كأس مصر مواسم 2005 – 2006 و 2006 – 2007 و2016 – 2017.

توج حسام عاشور مع النادي الأهلي بكأس السوبر المصري في 8 مناسبات، مواسم 2006 – 2007 حتى 2008 – 2009 "3 مواسم متتالية"، وموسم 2010 – 2011، وموسمي 2014 – 2015 و2015 – 2016، و2017 – 2018 و2018 – 2019.

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حقق عاشور مع الأهلي 5 بطولات للأميرة السمراء، دوري أبطال إفريقيا، مواسم 2004 – 2005 و 2005 – 2006 و 2007 – 2008 و 2011 – 2012 و2012 – 2013.

حقق بطولة الكونفدرالية مرة واحدة في مسيرته مع الأهلي وكانت هي أول مرة يحصل عليها نادي مصر في تاريخ البطولة بمسماها الجديد كانت موسم 2014.

توج مسمار الأهلي بكأس السوبر الإفريقي في 5 مناسبات في مواسم 2005 – 2006 و2006 – 2007 و2008 – 2009 و 2012 – 2013 و2013 – 2014.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب حسام عاشور فى الصور التالية :