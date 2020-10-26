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شكرا لقرائتكم خبر عن كهريا يدعم عمر جابر بعد الإصابة: "ترجع بالسلامة يا أخويا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلى، على دعم لاعب بيراميدز عمر جابر بعد الإصابة القوية التى تعرض لها فى نهائى الكونفدرالية التى خسرها الفريق السماوى أمام نهضة بركان المغربى بعد تدخل عنيف من اللاعب أبوبكر الهلالى لاعب الفريق المغربى الذى تعرض للطرد. ونشر كهربا صورة لقدم عمر جابر فى الجبس وعلق قائلا، "ربنا يرجعك بالسلامة يا أخويا".
ونال بيراميدز التحية والثناء من الجميع ليس في مصر فقط ولكن في القارة السمراء بأكملها، خاصة أنها المرة الأولى التى يُشارك فيها فى الكونفيدرالية ويصعد لنهائي البطولة وكان على بُعد خطوة واحدة من تحقيق اللقب، لكن سوء الحظ وكذلك الأخطاء التحيكيمة للكاميرونى اليوم نيانت، كل هذا ساهم فى ضياع بطولة الكونفديرالية من كتيبة الفريق السماوي.
مشوار بيراميدز في البطولة كان رائعاً فقد بدأ مشواره من دور 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى وتفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول ، وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الاول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.
وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى، ونجح خلاله فى الفوز على حوريا كوناكرى الغينى بهدفين دون رد، ليتأهل لمباراة النهائى لمواجهة نهضة بركان لكن الأخير خطف اللقب في النهاية.
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