وزير الرياضة: لا مساس بفريق الزمالك أياً كانت الأحداث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد مساس بفريق كرة القدم لنادي الزمالك أو أي رياضة أخرى، أي كان القرار المتعلق بالأحداث الأخيرة التي تُحيط بالنادي.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قراراً بمنع مرتضى منصور من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وكذلك المطالبة بعقد جمعية عمومية لاختيار رئيس جديد للنادي.
وقال وزير الرياضة في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس" "أي كانت الأحداث التي تُحيط بالزمالك، سواء حالياً أو لاحقاً، لا يوجد أي مساس بفريق الكرة أو أي فرق رياضية أخرى".
وشدد "أريد أن يشعر جميع الرياضيين في الزمالك بالاطمئنان".
واختتم تصريحاته في هذا الشأن "أريد التأكيد على هذا الأمر، أي كان القرار المتعلق بالزمالك، نحن مسؤوليتنا الحفاظ على الفرق الرياضية وفريق كرة القدم".
ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لخوض منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي يوم 1 نوفمبر، وكان الزمالك قد فاز ذهاباً بنتيجة 1-0.
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