"مصطفى محمد مهاجماً".. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي: استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي. ويلعب الزمالك والإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ34 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي. ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز من أجل حسم صراع الوصافة والظفر بمقعد مصر الثاني بدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. Advertisements خط الدفاع: أحمد عيد، محمد عبدالغني، محمود حمدي "الونش"، عبدالله جمعة. خط الوسط المدافع: طارق حامد، إسلام جابر. ثلاثي قبل المهاجم: محمد اوناجم، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرقي. الهجوم: مصطفى محمد.

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