ميدو: بعض لاعبي بيراميدز كانوا مرتعشين.. وانتقاد المدرب فقط "توجه عنصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لناديي الزمالك ومصر للمقاصة، على خسارة بيراميدز لنهائي كأس الكونفدرالية، مضيفًا أن توجيه الانتقادات لمدرب الفريق فقط هو "توجه عنصري".

وخسر بيراميدز نهائي الكونفدرالية لصالح نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "مولاي عبد الله" في المغرب.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال ميدو: "حكم مباراة نهائي الكونفدرالية كان سيئا جدا ولكن رد فعل بيراميدز بعد استقبال الهدف كان سلبيا جدا."

وأضاف: "بيراميدز لم يصنع عدد الفرص الكافي التي تشفع له للعودة للقاء، البدلاء لم يضيفوا شيئا وبعض اللاعبين ظهروا مرتعشين في اتخاذ القرارات المهمه في الثلث الأخير."

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وتابع: "الأهم أنه عندما حول لاعبي نهضة البركان المباراة إلى مباراة بدنية لم يظهر لاعبي بيراميدز، أرادوا ان يلعبوا كرة القدم فقط، في بعض الأوقات هذا ليس كافيا!!."

وواصل: "عندما يحول خصمك المباراة الى مباراة بدنية يجب أن تكون أكثر شراسة، تكسب الكرات المشتركة وهو ما لم يحدث!!."

وأكمل: "الحديث عن أخطاء المدرب فقط توجه عنصري تعودنا عليه من إعلامنا المصري حال الخسارة إذا كان المدرب أجنبي."

وأتم: "لم يتطرق احد للحديث عن اللاعبين وسوء مستوى معظمهم في المباراة، المدرب يتحمل جزء من المسئولية ولكن المسؤولية الأكبر على اللاعبين."