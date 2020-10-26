بالموعد والقناة الناقلة.. الزمالك يصطدم بالإسماعيلي لحسم الوصافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

يدخل نادي الزمالك صدامه الأخير في الموسم الجاري من دوري We المصري بمواجهة ضد الإسماعيلي في الجولة 38 والأخيرة من المسابقة.

وتُلعب المباراة في الساعة الـ8 مساء اليوم الإثنين، وتُبث عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة قبل خصم ثلاث نقاط منه بقرار من اتحاد الكرة، متفوقًا على بيراميدز ثالث الترتيب برصيد 64 نقطة.

ويرغب الزمالك في الفوز على الإسماعيلي لحسم المركز الثاني في البطولة المصرية، قبل أن يلتقي بيراميدز مع المقاولون في نفس الجولة بحلول نهاية أكتوبر الجاري.

حسم الزمالك للوصافة يعني تأهله مع الأهلي إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، دون الانتظار لمعرفة بطل ووصيف النسخة الحالية من البطولة القارية وما قد يترتب عليه من تعديلات في لائحتها والأندية المشاركة بها.

وستكون أي نتيجة أخرى غير الفوز بمثابة الفرصة الأخيرة لبيراميدز لخطف الوصافة في لقاء المقاولون، خاصة بعد تطبيق قرار اتحاد الكرة بخصم نقاط الزمالك.

التعادل سيرفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة سيتم تقليصهم إلى 66 بعد تطبيق القرار، مما يمنح بيراميدز فرصة التقدم إلى 67 نقطة في حالة الفوز على المقاولون.

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الأمر نفسه ينطبق على خسارة الزمالك من الإسماعيلي، فسيكون بيراميدز وقتها مطالبًا بتحقيق الفوز على المقاولون، خاصة أن التعادل لن يكون مجديًا له في ظل تأخره في المواجهات المباشرة ضد الأبيض بالهزيمة ذهابًا وإيابًا بهدفين نظيفين في كل مباراة.

أما الإسماعيلي فيحاول تحقيق أفضل مركز ممكن له في البطولة المصرية بعدما ضمن البقاء بين أنديتها قبل ثلاثة أسابيع فقط من نهاية المسابقة.

ويحتل الإسماعيلي المركز 11 في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة متساويًا مع مصر المقاصة وطلائع الجيش، لكنه يرغب في التقدم للنقطة 44 والتي قد تسمح له بالوصول إلى المرتبة الثامنة، خلف المصري سابع الترتيب برصيد 45 نقطة.

ويغيب عمر الوحش قائد الإسماعيلي عن التواجد في المواجهة بسبب تعرضه لإصابة حالت بينه وبين التواجد في ختام لقاءات فريقه في البطولة.

أما الزمالك فيغيب عنه يوسف إبراهيم "أوباما" بالإضافة إلى محمود علاء، حازم إمام وفرجاني ساسي للإصابات المختلفة التي تعرضوا لها مؤخرًا.

وفضل الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عدم الدفع بأي لاعب من المصابين في اللقاء، لتجهيزهم للقاء القادم ضد الرجاء المغربي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأحد المقبل.

وكان الزمالك قد نجح في الفوز على الإسماعيلي خلال مواجهتي الموسم الماضي بهدفين نظيفين للدور الأول، وثلاثة لواحد في الثاني، قبل أن يتفوق في لقاء الجولة 17 من الموسم الحالي بهدفين لواحد.

ويرجع الفوز الأخير للإسماعيلي على الزمالك لموسم 2017-2018 عندما تفوق في الدور الأول بهدف نظيف، قبل أن يكرر الانتصار في اللقاء الثاني ولكن هذه المرة بثلاثة أهداف لواحد.