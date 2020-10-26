شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إكرامى الشحات "وحش أفريقيا" يحتفل بعيد ميلاده الـ"65" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم ، إكرامى الشحات حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده الـ "65" فهو من مواليد 26 أكتوبر 1955 بمدينة السويس، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلي، انضم إكرامى أحمد الشحات للنادى الأهلى عام 1969 ولعب فى فرق الناشئين لمدة موسمين فقط حتى تم تصعيده للفريق الأول وكانت أول مباراة يحرس فيها عرين الأهلى عام 1973 أمام الاتحاد السكندرى وخسر الفريق بهدف مقابل لا شىء، وكان الراحل الكبير "عبده صالح الوحش" هو المدير الفنى للفريق والذى أصر أن يلعب إكرامى المباراة التالية وكانت أمام الإسماعيلى وفاز الأهلى وقتها بهدف دون رد، ليصبح إكرامى الحارس الأساسى للشياطين الحمر لمدة 17 عاماً.

مع النادى الأهلى حصد وحش أفريقيا العديد من البطولات، مثل بطولة الدورى العام 10 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وبطولة الأندية الأفريقية أبطال الكأس ثلاث مرات، ودورى أبطال أفريقيا مرة واحدة .

أما مع منتخب الفراعنة، فلعب إكرامى حوالى 50 مباراة دولية وفاز مع المنتخب بكأس فلسطين عام 1975 وساهم فى صعود المنتخب لدورة الألعاب الأوليمبية عامى 1980 و1984، اعتزل إكرامى الشحات كرة القدم بعدما حرس مرمى الأهلى فى حوالى "300 مباراة" وهو رقم قياسى.

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وبعد الاعتزال اتجه إكرامى للتدريب وعمل مدربا لحراس مرمى الأهلى لفترة طويلة حقق فيها الفريق العديد من البطولات منها الفوز ببطولة الدورى سبع مرات متتالية وقام بتدريب الحراس أحمد شوبير والحضرى وأمير عبد الحميد وغيرهم.

وعلى الصعيد الشخصى أنجب إكرامى ثلاثة أبناء وهم أحمد إكرامى حارس الأهلى ومنتخب مصر للناشئين والذى رحل فى 4 فبراير عام ( 2006 )، وشريف إكرامى حارس الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، وحبيبة إكرامى زوجة رمضان صبحى لاعب بيراميدز.

عمل إكرامى أثناء تألقه مع الأهلي فى التمثيل وشارك فى أربعة أفلام وهم :يارب ولد مع فريد شوقى وسمير غانم وأحمد راتب، مرسى فوق مرسى تحت مع محمود ياسين وناهد شريف، رجل فقد عقله مع فريد شوقى وعادل إمام وسهير رمزي، إحنا بتوع الإسعاف مع سمير غانم وأمين الهنيدى.