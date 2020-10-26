شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عناصر جديدة تدعم دفاع الأهلى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني أن ينال خط الدفاع نصيب الأسد من الصفقات الصيفية بعد الغيابات الكثيرة والأزمة الشديدة التي عانى منها الفريق الأحمر على مستوى الخط الخلفي، بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين، خاصة بعد تعرض محمود متولي لقطع في الرباط الصليبي وكثرة إصابات رامي ربيعة وياسر إبراهيم في الفترة الأخيرة، للدرجة التي أجبرت موسيماني على اللعب بحمدي فتحي ومحمد هاني بجوار بعضهما في مركزي قلب الدفاع في بعض المباريات لمواجهة النقص العددي.

كما يرغب مسئولو الأهلي في تدعيم مركز المدافع الأيمن بعد تأكد رحيل أحمد فتحي لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد حيث ستكون أخر مباراة له أمام طلائع الجيش يوم السبت القادم، عقب رفض الجوكر تجديد عقده مع الفريق الأحمر الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري واللاعبين الثلاثة هم :

المغربي بدر بانون

أنهى الأهلي اتفاقه مع الرجاء المغربي لضم مدافعه بدر بانون لتدعيم مركز المساك بعد انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد انتهاء المفاوضات منذ فترة وقبل التعاقد مع موسيماني أول أكتوبر الجاري، لكن المدرب الجنوب أفريقي رحّب وبارك الصفقة بعدما ابدى قناعته التامة بقدرات اللاعب، وشهدت الفترة الماضية اتصالات ومفاوضات مكثفة بين الأهلى والرجاء واللاعب أسفرت عن حسم جميع الأمور المتعلقة بالصفقة، لكن تم الاتفاق تأجيل الإعلان عن الصفقة لبعد انتهاء بطولة أفريقيا، خاصة أن الأهلى والرجاء يشاركان فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

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أحمد رمضان بيكهام

يعلن مسئولو النادي الأهلي عن ضم أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة نهاية شهر أكتوبر الجاري وبالتحديد بعد منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام، ووقع بيكهام على عقود انتقاله للأهلي لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل، وأنهى الأهلي اتفاقه مع وادى دجلة لضم بيكهام، مقابل 12 مليون جنيه، مع اختيار دجلة لـ2 لاعبين أهلاوية يتم استعارتهما لمدة موسم، ورغم وجوب دفع الأهلي 15 مليون جنيه لاستعادة بيكهام، وفقاً لعقد بيع اللاعب الذى يمنح الأهلي الأولوية فى استعادته إلا أن الإدارة الحمراء نجحت فى ضم اللاعب مقابل 12 مليون جنيه فقط.

ويضرب مسئولو الأهلي بالتعاقد مع بيكهام عصفورين بحجر واحد، حيث يُجيد اللاعب في مركز الظهير الأيمن وكذلك المساك وبالتالي سيمثل إضافة كبيرة لدفاع الأهلي بعد انضمامه.

محمد عبد المنعم كامبوس

استقر مسئولو الأهلي على عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الشهير بـ"كامبوس" المعار لسموحة بداية من الموسم المقبل، لتدعيم الخط الخلفي، وذلك بعد أن نال اللاعب إعجاب لجنة التخطيط، ونال تقييما مرتفعا في تقرير اللاعبين المعارين بالنسبة لباقي زملائه، كما وافق موسيماني على عودته بعد دراسة ملف المعارين طوال الفترة الماضية.