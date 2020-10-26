شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تستقر على مشاركة بطل كأس مصر فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مشاركة بطل كأس مصر فى النسخة الحالية 2019 / 2020 فى البطولة العربية بعد الاستقرار رسميا على مشاركة أول وثانى الدورى فى دورى ابطال افريقيا والثالث والرابع بالكونفدرالية. وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز للاشتراك فى بطولتى الأندية الأفريقية المقبلتين، إسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهى فى وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا. ويترتب على ذلك مشاركة صاحبى المركزين الأول والثانى فى بطولة أبطال الدورى الأفريقي، بينما يشارك الثالث والرابع فى الكونفدرالية . Advertisements وبما أن النادى الأهلى حسم المركز الأول لصالحه فسوف يشارك فى أبطال الدورى، بينما يتنافس على المركز الثانى ناديا بيراميدز والزمالك، فيما حسم المقاولون المركز الرابع . ويلتقى اليوم فريقا الإسماعيلى والزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى وحال فوز الزمالك سيخطف بطاقة المشاركة رسميا فى دورى الأبطال الأفريقى فى النسخة الأخيرة.

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