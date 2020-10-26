شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على مشاركة بطل كأس مصر فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي مشاركة بطل كأس مصر في النسخة الحالية 2019 / 2020 في البطولة العربية بعد الاستقرار رسميا علي مشاركة أول و ثاني الدوري في دوري ابطال افريقيا والثالث والرابع بالكونفدرالية.وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، إسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا.

ويترتب على ذلك مشاركة صاحبي المركزين الأول والثاني في بطولة أبطال الدوري الأفريقي، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفيدرالية .

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وبما أن النادي الأهلي حسم المركز الأول لصالحه فسوف يشارك في أبطال الدوري ، بينما يتنافس على المركز الثاني ناديا بيراميدز والزمالك ، فيما حسم المقاولون المركز الرابع .

ويلتقى اليوم فريقا الأسماعيلى والزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى وحال فوز الزمالك سيخطف بطاقة المشاركة رسميا فى دورى الأبطال الافريقى فى النسخة الأخيرة.