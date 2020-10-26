شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُطالب موسيمانى بحسم مصير صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بحسم مصير صالح جمعة لاعب الفريق سواء باستمراره مع القلعة الحمراء أو الإستغناء عنه في ظل رغبة اللجنة حسم مصير اللاعب الذى تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية وخارجية .ويسعى مسولو النادي لحسم هذه العروض وإختيار الأفضل والأنسب منها للنادي واللاعب لكن بعد قرار موسيماني خاصة وأن هناك إتجاهاً بالإستفادة من اللاعب وبيعه لأحدى الأندية التى يرغب الاهلي في الحصول على لاعبين منها ، وينوي موسيماني الدفع بصالح جمعة في المباريات المُتبقية من الموسم الحالي محلياً ومنهما طلائع الجيش في الدوري وابوقير للأسمدة في الكأس وبعدها سيُخطر لجنة التخطيط بموقفه من اللاعب الذى أصبح محط اهتمام عدة أندية حلية كان أخرها سموحة .

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من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للأهلي بيتسو موسيماني الإستعانة بلاعبي الفريق الصاعدين وممن لم يحصلون على فرصة كافية هذا الموسم للدفع بهم في مباراتي أبو قير للأسمدة في دور الثمانية لكأس مصر ومباراة طلائع الجيش السبت المقبل في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة اسابيع .

ويأتي قرار موسيماني بالإستعانة ببعض الصاعدين ولاعبي الدكة بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية وذلك حتى يتم تجهيزهم بشكل جيد لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تأهل الفريق مؤخراً بشكل رسمي عقب الفوز على الوداد المغربي مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة ، ويرغب المدير الفني للأهلي راحة أكثر من لاعب أساسي عانى مؤخراً من الإجهاد ويأتي في مقدمتهم محمد الشناوي وعلى معلول وديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد هاني وأجاي وقفشة.