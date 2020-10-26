54 حكمًا يشاركون في معسكر التدريب على تقنية الـVAR

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج مشاركة ٥٤ حكما في معسكر التدريب على استخدام تقنية الVAR المقرر له ٥ نوفمبر المقبل.

وتقيم لجنة الحكام المعسكر من أجل تدريب بقية الحكام على استخدام التقنية بحيث يتمكن كل الحكام في مصر من استخدام الVAR الفترة المقبلة.

ويستغرق التدريب من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بحسب مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام، حيث يشهد المعسكر تدريبات مكثفة نظرية وعملية على تطبيق التقنية. نوفمبر المقبل.وتقيم لجنة الحكام المعسكر من أجل تدريب بقية الحكام على استخدام التقنية بحيث يتمكن كل الحكام في مصر من استخدام الVAR الفترة المقبلة.ويستغرق التدريب من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بحسب مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام، حيث يشهد المعسكر تدريبات مكثفة نظرية وعملية على تطبيق التقنية.

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