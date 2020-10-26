شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان» مهدد بالإيقاف بسبب حكم الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، مهدد بالإيقاف بعد تصريحاته ضد حكم مباراة الكلاسيكو.
وشهدت المباراة جدلًا حول قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح راموس ضد الفرنسي كليمينت لينجليت، سجل منها قائد الميرنجي الهدف الثاني.
وقال التقرير إن تصريحات «كومان» ضد حكم الفيديو سيتم البت فيها من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، لتحديد ما إذا كان سيتم معاقة المدرب الهولندي أم لا.
وصرح كومان خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة السبت الماضي، قائلًا: «قرارات حكام الفيديو خلال المباريات الـ 5 التي أدرتها حتى الآن لا تظهر سوى ضد برشلونة».
وأكد التقرير أنه في حالة إدانته، سيتعرض المدرب للإيقاف بين 4 إلى 12 مباراة وغرامة بين 601 إلى 3000 يورو بحسب اللوائح.
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