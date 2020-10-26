شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يلغي ودية نسائية بين انجلترا وألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم النسائية، إلغاء مباراته الودية المقبلة في مواجهة نظيره الألماني، والتي كانت مقررة غدًا الثلاثاء، في ستاد ويمبلي اللندني الشهير، بعد إصابة أحد أفراد طاقمه المعاون بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وقال فيل نيفيل، مدرب المنتخب النسائي الإنجليزي، في بيان: «بينما كان الجميع يرغب في خوض مباراة الثلاثاء إلا أن هذا القرار كان بكل تأكيد الخطوة الأمثل في هذا الموقف».

وأضاف «نيفيل»: «أشكر طاقم المنتخب الألماني على تفهمه للموقف كما أشكر زملائي في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على دعمهم».

ولم يشارك المنتخب النسائي الإنجليزي في أي مباراة منذ هزيمته أمام نظيره الإسباني (1-0)، في مارس الماضي.