شكرا لقرائتكم خبر عن «كن قويا يا أخي».. رسالة دعم من ممفيس ديباي لمواطنه فيرجيل فان دايك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص ممفيس ديباي، نجم أولمبيك ليون، على دعم مواطنه الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول. وسجل ديباي الهدف الأول لفريقه في شباك موناكو بالجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، واحتفل برسالة دعم لـ"فان دايك". واحتفل ممفيس بالهدف كاشفًا عن قميص مكتوب عليه: «فيرجيل.. كن قويا يا أخي». وأصيب مدافع ليفربول بقطع في الرباط الصليبي، بعد تدخل عنيف من جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,540

تعافي 98,903

وفيات 6,199

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