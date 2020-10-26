شكرا لقرائتكم خبر عن «فاردي» بعد إسقاط أرسنال في «البريميريج»: تجاوزنا العاصفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، عن سعادته الكبيرة بالانتصار (1-0)، مساء أمس الأحد، على آرسنال في ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال "فاردي"، خلال تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «تجاوزنا العاصفة، ودخلنا في الأجواء مرة أخرى، لعبنا بصورة جيدة وعدنا بالانتصار».
وتابع: «هذا أمر كبير بالنسبة لنا، جاءت هذه المباراة بعدما عانينا من نتيجتين سيئتين، وأردنا العودة للمسار الصحيح».
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