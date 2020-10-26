شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ الاستعداد اليوم لمواجهة طلائع الجيش في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الكرة بالنادى الأهلى للتدريبات اليوم الاثنين، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المُقرر لها السبت المقبل فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى سبق وحسمها الأهلى لصالحه للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى ويتدرب الفريق اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا مساء الجمعة الماضية بالفوز على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف فى إياب نصف النهائى فيما سبق للأهلى أن فاز فى لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

ويخضع على معلول لفحص طبى فى مران اليوم لتحديد موقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق المقبلة وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيكون جاهز للتدريبات بعدما حرمه إجهاد العضلة الخلفية من المشاركة فى لقاء الوداد الأخير وأكد الجهاز الطبى للفريق أن حالة معلول مُطمأنة وأنه لا يُعانى من إية إصابات قد تحول دون مشاركته فى التدريبات المقبلة أو المباريات لكن الجهاز الفنى ينوى عدم الدفع به فى مباراة الطلائع حيث إستقر بيتسو موسيمانى على إراحة لاعبى الفريق الاساسيين وفى مقدمتهم، على معلول ومحمد الشناوى وأجاى وقفشة وعمرو السولية ومحمد هانى وديانج وايمن أشرف حيث يُفضّل المدير الفنى وجهازه المعاون إراحة الأساسيين وتجهيزهم لنهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 6 نوفمبر المقبل بإستاد القاهرة والذى ينتظر فيه الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربي.

على صعيد متصل، يبحث مسئولو الأهلى خلال الفترة الحالية العروض المُقدمة للسنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق بعدما تم الإتفاق على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر أو موسماً ويشهد الأهلى حالياً سلسلة من المفاوضات والاتصالات مع عدة أندية محلية وخارجية أبدت رغبتها فى ضم الهاجم السنغالى الذى أنضم للأهلى فى يناير الماضى قادماً من الدورى النمساوى لكن الجهاز الفنى الحالى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى مازال غير مُقتنع بقدرات اللاعب وطلب إعارته.