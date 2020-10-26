شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعود للتدريبات اليوم استعداداً لمواجهة الطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الكرة بالنادى الاهلى للتدريبات اليوم ،الأثنين، إستعداداً لمباراة طلائع الجيش المُقرر لها السبت المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز التى سبق وحسمها الأهلي لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي ويتدرب الفريق اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة الماضية بالفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف في إياب نصف النهائي فيما سبق للأهلي أن فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

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ويخضع على معلول لفحص طبي في مران اليوم لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق المقبلة وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيكون جاهز للتدريبات بعدما حرمه إجهاد العضلة الخلفية من المشاركة في لقاء الوداد الأخير وأكد الجهاز الطبي للفريق أن حالة معلول مُطمأنة وأنه لا يُعاني من إية إصابات قد تحول دون مشاركته في التدريبات المقبلة أو المباريات لكن الجهاز الفني ينوي عدم الدفع به في مباراة الطلائع حيث إستقر بيتسو موسيماني على إراحة لاعبي الفريق الاساسيين وفي مقدمتهم ، على معلول ومحمد الشناوي وأجاي وقفشة وعمرو السولية ومحمد هاني وديانج وايمن أشرف حيث يُفضّل المدير الفني وجهازه المعاون إراحة الأساسيين وتجهيزهم لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 6 نوفمبر المقبل بإستاد القاهرة والذى ينتظر فيه الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي.

على صعيد متصل ، يبحث مسؤلو الأهلي خلال الفترة الحالية العروض المُقدمة للسنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق بعدما تم الإتفاق على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر أو موسماً ويشهد الاهلي حالياً سلسلة من المفاوضات والاتصالات مع عدة أندية محلية وخارجية أبدت رغبتها في ضم الهاجم السنغالي الذى أنضم للأهلي في يناير الماضي قادماً من الدوري النمساوي لكن الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة بيتسو موسيماني مازال غير مُقتنع بقدرات اللاعب وطلب إعارته.