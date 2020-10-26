5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك تحدى جديد مساء الليلة، عندما يواجه الإسماعيلى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد القاهرة، والتى يسعى فيها الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال إفريقيا عقب تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم فى الدورى المصرى

تُقام مباراة الزمالك والإسماعيلى، فى الثامنة من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم فى الدورى المصرى

تُذاع مباراة الزمالك والإسماعيلى، عبر قناة أون تايم سبورت.

موقف الزمالك والإسماعيلى فى جدول ترتيب الدورى المصرى

يرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.

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تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل مباراة اليوم

تقابل الزمالك والإسماعيلى خلال 113 مباراة فى الدورى الممتاز، وكانت أول مباراة جمعتهما عام 1948 وانتهت بفوز الدراويش بهدفين دون رد.

حقق الزمالك الفوز فى مواجهات ولاد العم خلال 49 مباراة، فيما تعادل الفريقان فى 33 مواجهة بواقع 14 تعادل إيجابيًا و19 تعادل سلبيًا، فيما فاز الإسماعيلى فى 32 مباراة.

سجل الزمالك سجل 141 هدفًا فى شباك الدراويش، بينما تمكن أبناء الاسماعيلية من هز شباك ميت عقبة 119 مرة، على مدار تاريخهما ليتفوق الأبيض بفارق 22 هدفًا.

- الزمالك يفوز فى أخر مباراة أمام الدراويش

حقق الزمالك الفوز على الإسماعيلى فى آخر مباراة جمعت بينهما بهدفين مقابل هدف، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، هذا الموسم، والتى أقيمت بينهما يوم 9 فبراير 2020.