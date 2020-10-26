شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تخرج «ناتشو» من حسابات «زيدان» خلال موقعة مونشنجلادباخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ماركا»، عن سبب استبعاد ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، من قائمة الميرنجي، لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وأكد التقرير، أن «ناتشو» انضم لقائمة مصابي ريال مدريد، إلى جانب داني كارفاخال ومارتن أوديجارد وألفارو أودريوزولا، وسيخضع للتصوير بالرنين المغناطيسي غدًا، لمعرفة مدى خطورة الإصابة التي يعاني منها على مستوى عضلات الفخذ اليمنى.
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