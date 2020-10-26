شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يدخل سباق ضم «تراوري» مع ليفربول وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، إن يوفنتوس الإيطالي دخل سباق ضم أداما تراوري، لاعب فريق ولفرهامبتون ليتنافس مع أندية برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وأوضح التقرير، أن وولفرهامبتون وجه صدمة قوية لجميع الأندية المهتمة باللاعب، بعد أن طلب الحصول على 99 مليون يورو، مقابل بيعه. .

جدير بالذكر أن «تراروي» نجح في إقناع لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بمستواه حيث استدعاه لمعسكر «لا روخا» في أكتوبر الجاري.