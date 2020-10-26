شكرا لقرائتكم خبر عن رغم خسارة الكونفدرالية.. 5 أرقام تاريخية حققها بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق نادي بيراميدز لقب الكونفدرالية الأفريقية لمصلحة نظيره نهضة بركان في المباراة النهائية للمسابقة بهدف دون رد.

وعلى الرغم من خسارة فريق بيراميدز اللقب في مواجهة بطل المغرب، إلا أنه حقق العديد من الأرقام التاريخية خلا ظهوره القاري الأول، وهو ما نرصده في السطور التالية.

بيراميدز بات أول فريق في تاريخ مشاركات الأندية المصرية ببطولات الأندية الأفريقية يحقق 7 انتصارات على أرض منافسيه، خلال نسخة أفريقية واحدة محطمًا رقم الزمالك صاحب الإنتصارات الأربعة في الكونفدرالية عام 2015، ومن بين الانتصارات السبعة واحدا منهم في مصر على حساب المصري البورسعيدي.

بيراميدز أول فريق مصري يحقق 7 انتصارات خارج حدود مصر في نسخة واحدة من نسخ المسابقات القارية بواقع 6 على أرض منافسيه على حساب ايتوال الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني وبلوزداد الجزائري ونواذيبو الموريتاني واينوجو رينجرز النيجيري وزاناكو الزامبي وواحد على أرض محايد في المغرب على حساب هورويا الغيني.

بيراميدز بات رابع ناد مصري يبلغ النهائي في أول ظهور قاري له، بعد كل من الاسماعيلي في 1969 والمحلة في 1974 والمقاولون في 1982.

عادل بيراميدز رقم الزمالك كأكثر ناد مصري يحقق عدد نقاط خلال مرحلة المجموعات ببطولات الاندية الأفريقية ب ١٥ نقطة حققها في مجموعات الكونفدرالية، وهو الرقم الذي حققه الزمالك في المسابقة ذاتها عام 2015.

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بيراميدز بات ثان أكثر فريق مصري يسجل أهداف في نسخة واحدة ببطولات الأندية الأفريقية بـ 31 هدفا متخطيًا رقم الإسماعيلي صاحب الـ 29 هدفًا بدوري الأبطال 2003 وخلف الأهلي صاحب الـ 34 في النسحة الجارية بدوري الأبطال.