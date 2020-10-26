شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتي»: «لاوتارو» لم يغضب بسببي بعد استبداله في لقاء جنوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، أن غضب لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق عند استبداله، لم يكن بسبب قرار التبديل، لكن بسبب أدائه على أرض الملعب.

واستبدل المدرب "لاوتارو" في الدقيقة 72 من مباراة الإنتر، السبت الماضي، أمام جنوى، ليدفع بأندريا بينامونتي، ليخرج مارتينيز ويضرب على مقاعد البدلاء أكثر من مرة في لحظة غضب عارمة.

وفي هذا الصدد، قال "كونتي" بعد المباراة: «لاوتارو لعب من أجل الفريق كما يفعل دائمًا». وأضاف «لدي علاقة كبيرة معه، لم ألاحظ ردة الفعل لكن تم إخباري بها، لكنها ليست ضدي».