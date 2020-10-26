شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتجاوز أحزان الكلاسيكو استعدادًا ليوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد الهزيمة أمام ريال مدريد (1-3) في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، عاد فريق برشلونة الأول للعمل في حصة تدريبية مشتركة مع الرديف، ليبدأ بذلك الاستعدادات لزيارة يوفنتوس المرتقبة يوم الأربعاء المقبل.

وبذلك، تدرب إيناكي بينيا، أرناو تيناس وبريثوايت، وجونيور، وريكي بويج، وألينيا، وكونراد، وماثيوس، وراموس مينجو، في مران كان أغلبه من لاعبي الفريق الرديف الذي ألغيت مباراته أمام أولوت بسبب اكتشاف حالات إصابة بكوفيد-19 في الفريق المنافس.

وشهد هذا المران مشاركة لاعبين من الناشئين لأول مرة مع الفريق الأول، مثل خوسيه ماريا وأليكس ريكو بين آخرين. وسيواصل البرسا العمل تحت إمرة المدرب الهولندي رونالد كومان يومي الاثنين والثلاثاء قبل مواجهة اليوفي، المقررة في تورينو ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.