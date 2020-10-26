شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتجاوز أحزان الكلاسيكو استعدادًا ليوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد الهزيمة أمام ريال مدريد (1-3) في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، عاد فريق برشلونة الأول للعمل في حصة تدريبية مشتركة مع الرديف، ليبدأ بذلك الاستعدادات لزيارة يوفنتوس المرتقبة يوم الأربعاء المقبل.
وبذلك، تدرب إيناكي بينيا، أرناو تيناس وبريثوايت، وجونيور، وريكي بويج، وألينيا، وكونراد، وماثيوس، وراموس مينجو، في مران كان أغلبه من لاعبي الفريق الرديف الذي ألغيت مباراته أمام أولوت بسبب اكتشاف حالات إصابة بكوفيد-19 في الفريق المنافس.
وشهد هذا المران مشاركة لاعبين من الناشئين لأول مرة مع الفريق الأول، مثل خوسيه ماريا وأليكس ريكو بين آخرين. وسيواصل البرسا العمل تحت إمرة المدرب الهولندي رونالد كومان يومي الاثنين والثلاثاء قبل مواجهة اليوفي، المقررة في تورينو ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,540
-
تعافي
98,903
-
وفيات
6,199
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يتجاوز أحزان الكلاسيكو استعدادًا ليوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.