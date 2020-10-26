شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد «بطل الإصابات في الملكي» يعود لقائمة ريال مدريد أمام مونشنجلادباخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وشهدت القائمة ظهور النجم البلجيكي إيدين هازارد لأول مرة في قائمة الميرنجي هذا الموسم، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في ساقه اليمنى.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا- لونين – ألتوب، والدفاع: ميليتاو- راموس- فاران- مارسيلو- ميندي – سانتوس، والوسط: كروس -مورديتش- كاسيميرو- فالفيردي – إيسكو، والهجوم: هازارد- أسيسنيو- فاسكيز- يوفيتش- بنزيما- فينيسيوس – رودريجو.