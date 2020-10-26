شكرا لقرائتكم خبر عن «أنشيلوتي» يعترف: نستحق الخسارة أمام ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، بأن فريقه استحق الخروج خاسرًا 0-2 أمام مضيفه ساوثهامبتون، أمس الأحد، في المرحلة السادسة ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأوضح «أنشيلوتي»، في تصريحات عقب المباراة، أن لاعبيه لم يظهروا بمستواهم المعتاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفرنسي لوكاس ديني لاعب الفريق لم يكن يستحق الطرد خلال اللقاء.

وتلقى «ديني» البطاقة الحمراء في الدقيقة 71 من عمر اللقاء إثر التحامه في كرة مشتركة مع كايل ووكر-بيترز لاعب ساوثهامبتون في منتصف الملعب، ليضاعف معاناة إيفرتون، الذي كان يبحث عن تقليص الفارق.

وقال أنشيلوتي «لم نلعب بشكل جيد، ساوثهامبتون كان أفضل منا واستحق الفوز».