شكرا لقرائتكم خبر عن توماس توخيل يعلق على إمكانية رحيله من باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، على مصيره المهدد، حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام باشاك شهير التركي في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا. وقال توخيل، في تصريحات للصحفيين، عقب الفوز على ديجون 4-0 في الدوري الفرنسي،: «يبدو أن لديكم معلومات أكثر مني»، وذلك تعليقًا على إمكانية أن تكون مباراة الفريق التركي نقطة تحول في مسيرة المدرب الألماني مع بي إس جي.

وأضاف عبر صحيفة «لو باريزيان»: «لن أفكر في كل ما يتردد بشأني، من يعرفني يعلم جيدًا أنني أستعد لهذه المباراة من أجل الفوز بها، ولن تكون المهمة سهلة خاصة، أننا خسرنا في الجولة الأولى».