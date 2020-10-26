شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يسحق موناكو في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تألق أولمبيك ليون وسحق ضيفه موناكو 4-1 ليتقدم إلى المركز السادس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الأحد. وتفوق فريق المدرب رودي جارسيا، الذي لا يشارك في أي بطولة أوروبية هذا الموسم، بفضل أهداف ممفيس ديباي وحسام عوار وثنائية من كارل توكو إيكامبي بينما اكتفى موناكو بالرد عن طريق وسام بن يدر من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع ليون رصيده إلى 13 نقطة من ثماني مباريات، بفارق خمس نقاط خلف باريس سان جيرمان الذي يتصدر الترتيب، ويحتل موناكو المركز 12 برصيد 11 نقطة.

وافتتح ديباي التسجيل بتسديدة منخفضة بعد أن هيأ له عوار الكرة، وكشف عن قميص يحمل رسالة تقول «فيرجيل.. حافظ على قوتك يا أخي» دعما لمدافع ليفربول وزميله في منتخب هولندا فيرجيل فان دايك الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي. وضاعف توكو إيكامبي النتيجة في الدقيقة 34 من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من تينو كاديويري.

وأضاف عوار هدفا ثالثا من علامة الجزاء بعد مخالفة من جبريل سيديبي ضد توكو إيكامبي داخل المنطقة قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول. وسجل مهاجم الكاميرون هدفه الرابع هذا الموسم في الدقيقة 44 بعد أن استغل أداء دفاعيا سيئا من موناكو. وقلص الفريق الزائر النتيجة من ركلة جزاء بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عقب مخالفة ضد سينالي ديوماندي.