شكرا لقرائتكم خبر عن «بونوتشي» يواجه خطر الغياب أمام برشلونة ويزيد من أوجاع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، ضربة قوية بإصابة لاعب الفريق، خلال مباراة اليوفي أمام هيلاس فيرونا، أمس الأحد، بمنافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 74، تعرض ليوناردو بونوتشي مدافع وقائد يوفنتوس، للإصابة ولم يتمكن من استكمال اللقاء على إثرها، بعدما أشار للجهاز الفني بطلب التبديل.

ويواجه بونوتشي خطر الغياب عن المباراة المقبلة ليوفنتوس أمام برشلونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، بمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.