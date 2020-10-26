شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: الاتحاد مثل الأهلي في الشعبية.. ويشيد بـ«رئيس النادي الواضح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام عاشور، قائد الأهلي السابق والمنتقل حديثًا إلى الاتحاد السكندري، أن شعبية «سيد البلد» مثل شعبية وجماهيرية القلعة الحمراء، فيما أشاد بمحمد مصيلحي، رئيس الأخضر.

وأوضح «عاشور» في تصريحات للإعلامي إبراهيم فايق أن الاتحاد مثل الأهلي في الشعبية والجماهيرية، كما وصف «مصيلحي» في خضم حديثه قائلًا: «رئيس النادي الواضح».

واعتبر بعض مشجعو الأهلي التصريح إسقاطًا على الكابتن محمود الخطيب، رئيس المارد الأحمر، ليلقى قائد الفريق السابق انتقادات عنيفة منهم.