شكرا لقرائتكم طبيب منتخب الشباب يجهز الكشف الطبي الشامل للاعبين استعدادا للتصفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز وليد منظور طبيب منتخب الشباب تحت 20 سنة، ترتيب الكشف الطبى الشامل الإجبارى لسبعة وعشرون لاعبا اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بموريتانيا 2021، كما قرر الجهاز الطبى للفراعنة الصغار عودة زياد فرج لاعب النادى المصرى إلى التدريبات الجماعية عقب ودية أسوان أمس وانتهاء فترة علاجه مع الدكتور صلاح عاشور التى استمرت لمدة عشرة أيام.

ويستعد منتخب الشباب للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021 فى التاسع من نوفمبر المقبل بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

وتلقى اتحاد شمال أفريقيا خطابات من منتخبات شمال أفريقيا المشاركين فى تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20سنة، بشأن موقفهم النهائى من إقامة البطولة فى موعدها أو التأجيل لمدة شهر، ومن المقرر أن تستضيف تونس التصفيات لدول شمال أفريقيا فى التاسع من نوفمبر المقبل وحتى الرابع والعشرين من نفس الشهر.

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وكان الرد النهائى هو إقامة البطولة فى موعدها من منتخبات مصر وتونس، أما المنتخب الليبى فطلب التأجيل لمدة شهر، ولمً يتلق اتحاد شمال أفريقيا أى رد من المغرب والجزائر، على الرغم من انتهاء المهلة التى كانت محددة من تلك الدول لبدء البطولة فى الخامس من أكتوبر الجارى.

وتنتظر المنتخبات الخمس المشاركة فى البطولة تحديد الموعد النهائى من قبل اتحاد شمال أفريقيا خلال ساعات لتحديد برنامج المباريات الدولية وإنهاء إجراءات حجز تذاكر الطيران والإقامة واختبارات الخلو من فيروس كورونا قبل السفر بمدة كافية.