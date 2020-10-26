شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخضع اليوم للكشف الطبى الإجبارى قبل تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وليد منظور طبيب منتخب الشباب تحت 20 سنة، ترتيب الكشف الطبي الشامل الإجباري لسبعة وعشرون لاعبا اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بموريتانيا 2021 ، كما قرر الجهاز الطبى للفراعنة الصغار عودة زياد فرج لاعب النادي المصري إلى التدريبات الجماعية عقب ودية أسوان أمس وانتهاء فترة علاجه مع الدكتور صلاح عاشور التي استمرت لمدة عشرة أيام.

ويستعد منتخب الشباب المصرى للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021 في التاسع من نوفمبر المقبل بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

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وتلقى اتحاد شمال أفريقيا خطابات من منتخبات شمال أفريقيا المشاركين فى تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20سنة، بشأن موقفهم النهائى من إقامة البطولة فى موعدها أو التأجيل لمدة شهر، ومن المقرر أن تستضيف تونس التصفيات لدول شمال أفريقيا فى التاسع من نوفمبر المقبل وحتى الرابع والعشرين من نفس الشهر.

وكان الرد النهائي هو إقامة البطولة فى موعدها من منتخبات مصر وتونس، أما المنتخب الليبى فطلب التأجيل لمدة شهر، ولمً يتلق اتحاد شمال أفريقيا أى رد من المغرب والجزائر، على الرغم من انتهاء المهلة التى كانت محددة من تلك الدول لبدء البطولة فى الخامس من أكتوبر الجارى.

وتنتظر المنتخبات الخمس المشاركة في البطولة تحديد الموعد النهائي من قبل اتحاد شمال أفريقيا خلال ساعات لتحديد برنامج المباريات الدولية وإنهاء إجراءات حجز تذاكر الطيران والإقامة واختبارات الخلو من فيروس كورونا قبل السفر بمدة كافية.