بسبب عنف لاعبي بركان..إصابة عمر جابر بشرخ في شظية القدم

تعرض مدافع نادي بيراميدز والمنتخب المصري “عمر جابر” لإصابة خطيرة في قدمه اليمنى، خلال الدقائق الخمس الأخيرة من مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وتلقى عمر جابر ضربة قوية في قدمه اليمنى في الدقيقة 86 من اللاعب بكر الهلالي، أدت إلى تعرضه لإصابة بشرخ في شظية القدم أجبرته على ترك مكانه في الدقيقة 91 للاعب محمود حمادة.

ورغم العنف في هذه اللقطة، أشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب بكر الهلالي في باديء الأمر، قبل أن يراجعه حكم الفار ويطلب منه ضرورة مشاهدة اللقطة في تلفاز الفار.

وبناء على طلب غرفة الفار، أضطر حكم المباراة “أليوم أليوم نيانت” إلى مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو المساعد للتأكد من مدى تعمد الإيذاء، وما هي سوى دقيقة واتخذ الحكم الدولي الكاميروني قرار بطرد اللاعب بكر الهلالي بالبطاقة الحمراء المباشرة.

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وأكد الجهاز الطبي لنادي بيراميدز أنه تم وضع قدم عمر جابر في جبيرة بسبب تعرضها لشرخ في شظية القدم، على أن يخضع لأشعة فور عودته إلى القاهرة.

وخسر نادي بيراميدز المصري أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في نهائي الكونفدرالية، ليعوض النادي المغربي خسارته للقب البطولة العام الماضي أمام الزمالك المصري بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

تجدر الإشارة إلى أن عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ورئيس الاتحاد المغربي للعبة “فوزي لقجع” كان رئيسًا لنادي نهضة بركان لمدة 10 سنوات في الفترة من 2009 حتى 2019، وحاليًا يعمل رئيسًا شرفيًا في النادي.