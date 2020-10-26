شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكرر سيناريو المحلة بعد 46 عامًا‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خسر فريق نادي بيراميدز نهائي الكونفدرالية الأفريقية على يد نظييره نهضة بركان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين بمدينة الرباط في العاصمة المغربية، مساء الأحد.

وحق بيراميدز الوصافة بمنافسات الكونفدرالية في أول مشاركة قارية له عبر تاريخه.

وكرر بيراميدز سيناريو فريق غزل المحلة والذي حقق الوصافة في أول مشاركة قارية له في عام 1974 بعد خسارته الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا بمسماها القديم أفريقيا لأبطال الدوري على يد كارا برازفيل الكونغولي.

وعجز بيراميدز عن تحقيق إنجازي الاسماعيلي والمقاولون واللذان حققا اللقب الأفريقي مع أول ظهور قاري لهما، قعانق الدراويش دوري الأبطال في نسخة 1969 متفوقًا على انجلبير الزائيري، كذلك المقاولون العرب وتحقيقه لقب أبطال الكؤوس عام 1982 في مواجهة باور ديناموز الزامبي.

وحقق نهضة بركان اللقب الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نال مركز الوصيف في النسخة الماضية من الكونفدرالية عقب الخسارة على يد الزمالك.

وكان بيراميدز هو ثالث نادٍ مصري يبلغ نهائي الكونفدرالية بمساها الحالي بدايةً من 2004، حيث سبقه كل من الأهلي والزمالك وتُوج الثنائي باللقب.

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