شكرا لقرائتكم الاسماعيلى ضد الزمالك .. 4 أهداف يسعى لتحقيقها الأبيض أمام الدراويش الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك اختبارا صعبا مساء اليوم الإثنين عندما يلتقى مع الإسماعيلى باستاد القاهرة الدورى فى الجولة الـ34 والأخيرة للدورى فى مواجهة محفوفة بالمخاطر لأصحاب الأرض خاصة وأن الفريق يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا .

ويدخل أبناء ميت عقبة اللقاء واضعين نصب أعينهم بعض الأهداف فى تلك المواجهة املا فى تحقيقها حتى ينتقل للتركيز فى لقاء البطولة الأفريقية .

المركز الثانى بالدورى



يأمل مسئولو الزمالك من تحقيق الفوز أمام الإسماعيلى وحصد الثلاث نقاط لضمان المركز الثانى والوصافة بالدورى بعيدا عن لقاء بيراميدز والمقاولون العرب الأخير فى ظل المنافسة المحتدمة بين الفريق الأبيض والفريق السماوى منذ انطلاق المسابقة

Advertisements

تجهيز بعض اللاعبين



يحاول البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك تجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابات أو الغائبين عن المشاركة لتجهيزهم قبل مواجهة الرجاء المغربى مثل محمد حسن أو تثبيت فرص مشاركة الناشئ أحمد عيد فى مركز الظهير الأيمن نظرا لغموض موقف حازم إمام خاصة وأن الفريق الأبيض يعانى كثيرا من الإصابات .

تجربة بعض اللاعبين فى مركز ساسى



يحاول باتشيكو تجربة بعض اللاعبين فى مركز المدافع الوسط بجانب طارق حامد حتى يكون بديلا للتونسى فرجانى ساسى الغائب منذ فترة بعد إصابته بوباء كورونا، يأتى على رأس هؤلاء محمد حسن ويوسف أوباما ومحمد حسن .

تجهيز كاسونجو والسعيد



يسعى باتشيكو إلى تجهيز الثنائى الكونغولى كاسونجو كابونجو وعمر السعيد لقيادة هجوم الفريق الأبيض حال غياب مصطفى محمد عن نهائى البطولة فى حالة حصوله على الكارت الأصفر الثالث فى لقاء الإياب أمام الرجاء المغربى نظرا لحصوله على إنذارين سابقين ويتبقى له انذار وحيد يغيب بعده عن المباراة المقبلة .