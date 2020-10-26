شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: كوكا أفضل من مروان محسن ومصطفى محمد فى قيادة هجوم المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء السيد المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني الأول، على أحقية المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا في قيادة هجوم الفراعنة خلال الفترة الحالية على حساب كل اللاعبين المتواجدين على الساحة حالياً، وقال ضياء السيد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس": " أحمد حسن كوكا يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الحالية ومستواه الفني أفضل من الثنائي مروان محسن ومصطفى محمد ".
ويرى ضياء السيد أن مصطفى محمد من أفضل المهاجمين على الساحة وسنه صغير وأمامه الكثير ليقدمه الى الكرة المصرية وبالمقارنة مع مروان محسن واختيار أي منهما ليكون المهاجم الأساسي للمنتخب الوطني الأول في رحلة توجو أكد ضياء السيد أن كوكا أفضل من الثنائي خلال الفترة الحالية وأن الثنائي متميزان لكن هناك اختلاف من تقييم بشكل عام ووقتي يخص اللاعب وحالته خلال الفترة التي سيلعب فيها مع منتخب مصر.
وأوضح ضياء السيد، أن حسام البدري هو صاحب اختيار اللاعب الذي سيحقق له الطريقة والفكر الذي يحتاجه خلال الفترة المقبلة لكنني أتحدث وفق ظروف أراها حالياً ولا تمثل سوى رأي شخصي والمدير الفني سيد قراره.
من ناحية أخرى أكد المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني الأول أن الزمالك قادر على الوصول الى مباراة نهائي أبطال أفريقيا بنسبة 95% بعد الأداء والنتيجة التي تحققت أمام بطل الدوري المغربي في مباراة الذهاب.
أضاف أن الأحداث التي يمر بها النادي حالياً لا تؤثر على الفريق الكروي الأول خاصة وأن الأمر ينعكس على أداء اللاعبين فنياً وخططياً في المباراة التي جمعت الزمالك والرجاء في المغرب مشيراً الى أن حجم الحدث وهو اللعب على الفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال يجعل اللاعبين تركيزهم أكبر بكثير في المباريات.
أوضح ضياء السيد أن حالة الرجاء أقل بكثير من الزمالك فنياً وبدنياً خاصة وأن مباراة الذهاب كشفت كيف تعامل الفريق معها بشكل جيد للغاية في الدفاع والهجوم.
وقال مدرب المنتخب الأسبق أن الأهلي والزمالك يتقاسمان حظوظ الفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال لأنه يمتلكان نفس القوة والفنية والبدنية وبالتالي لا يمكن الجزم بمن سيفوز بالبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد: كوكا أفضل من مروان محسن ومصطفى محمد فى قيادة هجوم المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.