شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يصرف مكافأة الفوز على المقاولون العرب فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف محمد مصيلحى رئيس مجلس إداره نادى الإتحاد السكندرى، مكافأة الفوز على المقاولون العرب عقب التأهل للدور قبل النهائى بهدفين مقابل هدف ،أحرزهما خالد قمر والسيد سالم بالإضافة إلى صرف مكافأة إجادة من نفقته الشخصية ،ومن المنتظر أن يوجه الاتحاد الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى الدور قبل النهائى.

ومن المنتظر أن يمنح حسام حسن المدير الفنى الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات الماضية للمشاركة فى مباراة أسوان القادمة.

ويغيب عن المباراة محمد أنور و محمود رزق للإصابه ويعود للتشكيل أحمد نبيل مانجا و هشام محمد، كما يغيب خالد قمر والسيد سالم للإيقاف.

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ويسعى العميد حسام حسن لمنح الفرصة لجميع اللاعبين قبل إرسال القائمة الأولى والتى تحدد لها ٤ نوفمبر المقبل أخر موعد لإرسالها.