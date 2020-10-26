الاتحاد يصرف مكافأة الفوز على المقاولون العرب فى الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف محمد مصيلحى رئيس مجلس إداره نادى الإتحاد السكندرى، مكافأة الفوز على المقاولون العرب عقب التأهل للدور قبل النهائى بهدفين مقابل هدف ،أحرزهما خالد قمر والسيد سالم بالإضافة إلى صرف مكافأة إجادة من نفقته الشخصية ،ومن المنتظر أن يوجه الاتحاد الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى الدور قبل النهائى.
ومن المنتظر أن يمنح حسام حسن المدير الفنى الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات الماضية للمشاركة فى مباراة أسوان القادمة.
ويغيب عن المباراة محمد أنور و محمود رزق للإصابه ويعود للتشكيل أحمد نبيل مانجا و هشام محمد، كما يغيب خالد قمر والسيد سالم للإيقاف.
ويسعى العميد حسام حسن لمنح الفرصة لجميع اللاعبين قبل إرسال القائمة الأولى والتى تحدد لها ٤ نوفمبر المقبل أخر موعد لإرسالها.
ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى حسم انتقال حسام عاشور لاعب الوسط المدافع والنادى الأهلى السابق لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لمدة موسمين إعتباراً من الموسم الرياضى 2020-2021 ، و وقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الاتحاد السكندري في صفقة أنتقال حر بحضور حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى للفريق .
وأنهى رئيس الاتحاد السكندرى المفاوضات مع النادى الأهلى السابق و الذى وافق فوراً و دون أي تردد على توقيع عقود إنضمامه للقلعة الخضراء مؤكداً أن الانضام لنادى الاتحاد السكندرى شرف كبير ، و أوضح " عاشور " بأنه سيبذل قصارى جهده و زملائه من أجل تقديم موسم قوى يليق باسم و تاريخ بزعيم الثغر و جماهيره العظيمة.
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