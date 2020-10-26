شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اعتزال «بوجبا» اللعب لمنتخب فرنسا بسبب «إساءة ماكرون للإسلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تداول كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا باعتزال النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللعب دوليًا مع بلاده بسبب تصريحات رئيسها إيمانويل ماكرون تجاه الدين الإسلامي وقرار الحكومة الفرنسية بتكريم المدرس الذي وقف وراء الرسوم المسيئة للنبي محمد، فما صحة هذا الخبر؟

ولفتت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى الخبر المنتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع والصحف العربية، قائلة إن عدة مصادر في الشرق الأوسط نقلت الخبر.

ويقول الخبر المنتشر أن «بوجبا» اعتبر تكريم «ماكرون» وحكومته للمدرس وكذلك تصريحات الرئيس الفرنسي «إساءة لدينه الإسلام»، لذا اتخذ قراره بعدم تمثيل منتخب فرنسا مجددًا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه حتى اللحظة لم يعلق اللاعب أو الاتحاد الفرنسي على هذا الخبر المتداول، أما حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يعلن من خلالها أي شئ يتعلق باعتزاله اللعب دوليًا.

كذلك، لم يذكر أي موقع أو صحيفة أوروبية أو فرنسية موثوقة أي شئ عن هذا الخبر أو أي تصريح من اللاعب أو المقربين منه أو من أي مسؤول في الكرة الفرنسية، فيما كان مصدر الخبر المنتشر هو موقع رياضي عربي، ويرجح أنه غير حقيقي.

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