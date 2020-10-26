شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: "كاف" سيلغي مباراة الرجاء ويعتبره منسحبًا في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قد يتخذ قرارًا بإلغاء مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا واعتبار بطل المغرب منسحبًا إذا استمرت الاصابات بكورونا بين لاعبيه وعدم سماح السلطات المغربية للفريق بالسفر إلى القاهرة وفقًا للإجراءات لاحترازية المعقدة في المغرب.

وقال «منصور»، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد جمال: «الاتحاد الافريقي لن يؤجل المباراة مرة ثانية واذا تحجج الرجاء بكورونا مرة ثانية سيتم اعتبره منسحبًا من المباراة يعتمد كاف تأهل الزمالك للمباراة النهائية بشكل رسمية وفقًا للوائح مؤكدًا أن الكاف لا يمتلك رفاهية الوقت ولا يوجد أمامه فرصة ثانية للتأجيل».