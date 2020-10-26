شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يكشف حقيقة منع الصحفيين من الظهور في قناة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سبب عدم ظهور النقاد الرياضيين في برنامج زملكاوي على قناة النادي الرسمية.

وقال «منصور» في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي احمد جمال: «أتابع القناة بشكل يومي وأشعر بوجود نفص لعدم ظهور النقاد الرياضيين الكبار في الفقرة الصحفية الثابتة في البرنامج، مؤكدًا عدم وجود أي قرار بمنع أي صحفي بالظهور في البرنامج مطلقًا».

وتابع: «إدارة مدينة الانتاج الإعلامي اشترطت خضوع الصحفيين المرافقين للبعثة لحجر صحي 10 أيام من موعد وصولهم من المغرب مع الفريق الأول، واشترطوا أيضًا تقديم الصحفيين والنقاد الرياضيين تحليل الـ«بي سي أر» الخاص بتحليل كورونا الذي أثبت سلبية جميع أفراد البعثة».

وأكد أن الصحفيين سيتمكنون من الظهور في فقرتهم ولا يوجد أي قرار بمنعهم سوى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقناة الزمالك أول المطبقين لذلك.