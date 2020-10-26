شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: أبناء الزمالك يخدمون النادي في اي وقت وأي مكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، والقائم بأعمال أمين الصندوق، والمشرف العام على كرة القدم، أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، قرر تعيين غانم سلطان رئيسًا لقطاعات الكرة، وطارق يحيي رئيسًا للجنة الفنية لقطاع الناشئين.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع اليوم في حضور فاروق جعفر، المستشار الرياضي لمجلس الإدارة، مع غانم سلطان وطارق يحيى، وتسلم خلاله «سلطان» المهام من يحيى، الذي كان يشغل هذا المنصب، مضيفًا أن ابناء النادي يخدمون الزمالك في أي منصب، وفي أي وقت.