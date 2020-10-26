شكرا لقرائتكم خبر عن «السلحدار»: الزمالك سيلعب بالتشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أدهم السلحدار، المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن مباراة الغد بين الزمالك والدراويش ستمثل أهمية كبيرة للفريقين.

وقال السلحدار في حديثه عبر برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»، إن الزمالك يسعى إلى حسم وصافة الدوري وحجز مقعد في دوري الأبطال الافريقي، كما يرغب الفريق الإسماعيلي في تحسين وضعه بجدول الدوري، حيث أن المركز الحادي عشر لا يليق باسم ومكانة قلعة الدراويش.

وأضاف «السلحدار»، أن الزمالك سيبدأ أمام الإسماعيلي بالتشكيل الأساسي الذي سيواجه به الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.