شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: «بن شرقي» من كوكب تاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السيناريست مدحت العدل أنه يتمني التوفيق للاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في مبارياتهم المقبلة بداية من مواجهة الأثنين أمام الإسماعيلي في الدوري

وأكد في تصريحات تليفزيونية للقناة الرسمية للنادي الأبيض أن الزمالك قادر على حسم المركز الثاني بالفوز على الإسماعيلي في مواجهة الغد.

وأشاد «العدل» بالمغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك ووصفه بانه «لاعب من كوكب تاني» وقادر على صنع الفارق.