شكرا لقرائتكم أحمد الكاس: احترام المنافس مفتاح الزمالك لاجتياز عقبتي الاسماعيلي والرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نصح أحمد الكاس، نجم فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، لاعبي الفريق الأبيض بضرورة احترام المنافسين قبل كل مباراة.
وأضاف الكاس في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "احترام المنافس هو مفتاح انتصار الزمالك في مباراتي الاسماعيلي والرجاء".
في سياق مختلف، انتقد أحمد الكاس، حالة التضارب التي شابت قرارات اللجنة الخماسية بخصوص مسابقات أندية الممتاز ب في الموسم الجاري.
وقال الكاس: " لا يصح مطلقاً أن يكون الأولمبي وأندية أخرى عريقة ضمن منافسات الدرجة الثالثة".
وواصل: "أتمى الغاء قرار الهبوط هذا الموسم، فترة كورونا كانت استثنائية وأضرت بالجميع".
وأنهى تصريحاته: "التضارب في القرارات وعدم حسم الأمور من قبل اللجنة الخماسية أضرت بأندية عديدة بدوري الممتاز ب هذا الموسم".
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