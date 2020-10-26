شكرا لقرائتكم أحمد الكاس: احترام المنافس مفتاح الزمالك لاجتياز عقبتي الاسماعيلي ‏والرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح أحمد الكاس، نجم فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، لاعبي الفريق ‏الأبيض بضرورة احترام المنافسين قبل كل مباراة.‏

وأضاف الكاس في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: "احترام المنافس هو مفتاح انتصار الزمالك ‏في مباراتي الاسماعيلي والرجاء".‏

في سياق مختلف، انتقد أحمد الكاس، حالة التضارب التي شابت قرارات اللجنة الخماسية بخصوص ‏مسابقات أندية الممتاز ب في الموسم الجاري.‏

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وقال الكاس: " لا يصح مطلقاً أن يكون الأولمبي وأندية أخرى ‏عريقة ضمن منافسات الدرجة الثالثة".‏

وواصل: "أتمى الغاء قرار الهبوط هذا الموسم، فترة كورونا كانت ‏استثنائية وأضرت بالجميع".‏

وأنهى تصريحاته: "التضارب في القرارات وعدم حسم الأمور من قبل ‏اللجنة الخماسية أضرت بأندية عديدة بدوري الممتاز ب هذا الموسم".‏