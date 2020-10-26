شكرا لقرائتكم مسحة كورونا تحسم مصير الرجاء المغربى من العودة للتدريبات استعدادا للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسم نتيجة مسحة كورونا عودة الرجاء المغربى، لخوض تدريباته بداية من اليوم، الإثنين، استعدادا لخوض مواجهة الزمالك، التى ستقام يوم الأحد المقبل، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على ستاد القاهرة الدولى، وذلك بعدما تأجيل اللقاء إلى الأحد القادم بسبب الإصابات التى ضربت صفوف الفريق المغربى وأدت إلى تأجيل اللقاء بسبب حالات كورونا التى ظهرت بالفريق عقب مواجهة الذهاب مع الزمالك التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى الدار البيضاء بالمغرب.

وكشف مصدر بفريق الرجاء المغربى أن النادى المغربى قد وضع خطة بالوصول إلى القاهرة، بحد أقصى يوم الخميس المقبل، حيث تم وضع الأربعاء القادم، موعدا مبدئيا وحال عدم التمكن من القدوم فى ذلك اليوم سيصل الفريق المغربى إلى القاهرة، الخميس، وذلك من أجل الاستعداد النهائى لمواجهة الفريق الأبيض بدورى الأبطال.

فيما يستعد الزمالك حاليا لدخول معسكرًا مغلقًا عقب المران الختامى للفريق استعداد لمواجهة الإسماعيلى، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، ويسعى فيها الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا عقب تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

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ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.