شكرا لقرائتكم ضياء السيد يحمل إدارة بيراميدز والمدرب سبب الخسارة أمام نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني الأول سابقاً إدارة نادي بيراميدز بسبب الأخطاء الإدارية التي وقع فيها المسئولين خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية والتي يراها السبب الرئيسي في خسارته للقب الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر نادي بيراميدز لقب كأس الكونفدرالية الافريقي بعد السقوط أمام نادي نهضة بركان في المباراة النهائية التي أقيمت بالمغرب مساء الأحد.

وقال ضياء السيد خلال استضافته بقناة أون تايم سبورتس إن مسئولي بيراميدز أخطئوا بعد الضغط على الاتحاد الافريقي لكرة القدم لتغيير حكم المباراة بعد كم الضغوطات التي تعرض لها نفس الحكم بسبب أحداث مباراة الرجاء ضد الزمالك خاصة وأنه قام بذبح ممثل الكرة المصرية بالشكل الذي حقق لهم الهدف.

Advertisements

أضاف ضياء السيد أن مسئولي بيراميدز كان واجباً أن يقوموا بمحاولات ضغط عنيفة الا أن الأمر لم يتم بالإضافة الى شعورهم بتحقيق اللقب بعد الفوز على حورويا كوناكري وقيامهم بمداخلات بالأمس على عكس المفروض وهو أمر يجب ان يتحملوه.

وعلى الوضع الفني أكد ضياء السيد أن المدرب أنتي تشتاشيتش المدير الفني للفريق فإنه وقع في أخطاء عديدة في إدارة المباراة والتشكيل الذي خاض به اللقاء وتغيير طريقة اللعب بخلاف أن الطريقة نفسها لا تصلح للنهائيات التي تحقق الهدف المرجو منها.

وشدد مدرب المنتخب الأسبق أن فريق بيراميدز حقق انجاز تاريخي بوصوله الى النهائي بعد تجربة حديثة مع كرة القدم لم تتجاوز العامين وأنهم شرفوا الكرة المصرية وأمامهم من المستقبل الكثير.