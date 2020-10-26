شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الكاف سيعتبر الرجاء منسحباً إذا استمرت إصابات ‏كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ‏الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قد يتخذ قرارًا بإلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا واعتبار ‏بطل المغرب منسحبًا إذا استمرت الاصابات بكورونا بين لاعبيه وعدم ‏سماح السلطات المغربية للفريق بالسفر إلى القاهرة وفقًا للإجراءات ‏لاحترازية المعقدة في المغرب‎.‎

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك: "الاتحاد الافريقي لن يؤجل المباراة مرة ثانية ‏واذا تحجج الرجاء بكورونا مرة ثانية سيتم اعتبره منسحبًا من المباراة ‏يعتمد كاف تأهل الزمالك للمباراة النهائية بشكل رسمية وفقًا للوائح مؤكدًا ‏أن الكاف لا يمتلك رفاهية الوقت ولا يوجد أمامه فرصة ثانية للتأجيل"‏‎.‎

كشف رئيس سبب ‏عدم ظهور النقاد الرياضيين في برنامج زملكاوي على قناة النادي ‏الرسمية‎ قائلا:" أتابع القناة بشكل يومي وأشعر بوجود نفص لعدم ظهور النقاد ‏الرياضيين الكبار في الفقرة الصحفية الثابتة في البرنامج، مؤكدًا عدم ‏وجود أي قرار بمنع أي صحفي بالظهور في البرنامج مطلقًا"‏‎.‎

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وتابع: "إدارة مدينة الانتاج الإعلامي اشترطت خضوع الصحفيين ‏المرافقين للبعثة لحجر صحي 10 أيام من موعد وصولهم من المغرب ‏مع الفريق الأول، واشترطوا أيضًا تقديم الصحفيين والنقاد الرياضيين ‏تحليل الـ«بي سي أر» الخاص بتحليل كورونا الذي أثبت سلبية جميع ‏أفراد البعثة"‏‎.‎

وأكد أن الصحفيين سيتمكنون من الظهور في فقرتهم ولا يوجد أي قرار ‏بمنعهم سوى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقناة الزمالك أول ‏المطبقين لذلك‎.‎