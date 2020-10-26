شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الكاف سيعتبر الرجاء منسحباً إذا استمرت إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قد يتخذ قرارًا بإلغاء مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا واعتبار بطل المغرب منسحبًا إذا استمرت الاصابات بكورونا بين لاعبيه وعدم سماح السلطات المغربية للفريق بالسفر إلى القاهرة وفقًا للإجراءات لاحترازية المعقدة في المغرب.
وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "الاتحاد الافريقي لن يؤجل المباراة مرة ثانية واذا تحجج الرجاء بكورونا مرة ثانية سيتم اعتبره منسحبًا من المباراة يعتمد كاف تأهل الزمالك للمباراة النهائية بشكل رسمية وفقًا للوائح مؤكدًا أن الكاف لا يمتلك رفاهية الوقت ولا يوجد أمامه فرصة ثانية للتأجيل".
كشف رئيس سبب عدم ظهور النقاد الرياضيين في برنامج زملكاوي على قناة النادي الرسمية قائلا:" أتابع القناة بشكل يومي وأشعر بوجود نفص لعدم ظهور النقاد الرياضيين الكبار في الفقرة الصحفية الثابتة في البرنامج، مؤكدًا عدم وجود أي قرار بمنع أي صحفي بالظهور في البرنامج مطلقًا".
وتابع: "إدارة مدينة الانتاج الإعلامي اشترطت خضوع الصحفيين المرافقين للبعثة لحجر صحي 10 أيام من موعد وصولهم من المغرب مع الفريق الأول، واشترطوا أيضًا تقديم الصحفيين والنقاد الرياضيين تحليل الـ«بي سي أر» الخاص بتحليل كورونا الذي أثبت سلبية جميع أفراد البعثة".
وأكد أن الصحفيين سيتمكنون من الظهور في فقرتهم ولا يوجد أي قرار بمنعهم سوى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقناة الزمالك أول المطبقين لذلك.
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