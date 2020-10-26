شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يعلق على موقف الزمالك من القضايا الحالية مع اللجنة الأوليمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الأحداث الحالية داخل جدران نادي الزمالك والقرارات الصادرة بحق المستشار مرتضى منصور رئيس النادي من قبل اللجنة الأوليمبية.

وقال أشرف صبحي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم سبورتس": "في الزمالك وبخصوص الأحداث القائمة حالياً أيا كانت الأحداث أو القرارات كل الفرق والرياضين سواء اليوم أو غداً لا مساس بالفرق لأنه في النهاية منتج مصري"

أضاف أشرف صبحي: "مسئوليتنا الحفاظ على فرق الكرة ولا مساس بأي فريق نهائياً للمرة الرابعة والخامس نؤكد أنه لا مساس بهذه الفرق نهائياً".

وواصل وزير الرياضة حديثه: "الاتحاد الافريقي لكرة القدم هو صاحب القرار في النهاية بشأن الحضور الجماهير وسبق أن حضرت المباراة السابقة للأهلي وقام كاف بإخراج عدد من الحضور".

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وتابع: اهتمام القيادة السياسية بأفريقيا أمر معلوم واختيار مدرب من جنوب أفريقيا من جانب نادي مصر يؤكد حسن هذا المدير الفني وأهلا بكل مميز ومتميز في مصر من القارة السمراء".

وشدد وزير الرياضة: "نحترم قرارات المؤسسات الدولي والاتحاد الدولي احترم مصر وأينما كان القرار سنحترمه وسنقوم بالعمل وفق قانون الرياضة المصري".